Более 70 тысяч дефектов были обнаружены "умными" автомобилями в Подмосковье за первую половину 2023 года

Более 70 тысяч дефектов были обнаружены "умными" автомобилями в Подмосковье за первую половину 2023 года
Фото: пресс-служба ГУСТа

За первую половину текущего года "умные" автомобили зафиксировали 70 400 нарушений в содержании территорий. Такие данные привела руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

"Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз", – прокомментировала Аипова.

В управлении также отметили необходимость тщательного контроля состояния контейнерных площадок. С начала года коммунальным предприятиям пришлось решить 9 320 связанных с этим задач.

"Умные" автомобили оборудованы двумя настройками, которые изменяются в зависимости от сезона. Этот метод мониторинга позволяет значительно увеличить скорость инспектирования и охватываемые адреса в рамках ежедневных маршрутов в пять раз, добавила Аипова.

Фото: пресс-служба ГУСТа

Команда управления успешно применяет передовые технологии для наблюдения за состоянием дворовых и общественных территорий в регионе, говорится в сообщении пресс-службы.

В Главном управлении содержания территорий Московской области также сообщили, что с сентября прошлого года в эксплуатации находится 6 мобильных комплексов, оснащенных нейросетевыми камерами, которые дополняют основной инспекторский состав в поддержании чистоты и порядка

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