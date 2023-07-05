Не пустил в квартиру – плати: россиян напугали пятикратными штрафами

Не пустил в квартиру – плати: россиян напугали пятикратными штрафами
Фото: www.unsplash.com
За "непокорность" придется серьезно раскошелиться

Жителей нашей страны огорошили весьма печальными новостями. Российский кабмин решил поддержать законопроект о серьезном увеличении штрафных санкций за отказ пустить газовщиков в квартиру.

Такой информацией с общественностью поделились журналисты авторитетного издания "Известия". Если инициатива будет окончательно одобрена, штраф за недопуск газовщиков в родные пенаты подскочит до 10 тысяч рублей, передает информационный ресурс "Радио 1".

Такой шаг законодатели объясняют тем, что в нашей стране необходимо повысить уровень безопасности при использовании газового оборудования, отмечает телеканал RT. Как известно, безалаберное отношение к баллонам и другой утвари может обернуться страшной трагедией для всего дома.

Таким образом, штраф за отказ пускать экспертов в квартиру увеличится в пять раз. Более того, должностные лица за такую провинность будут должны платить 100 тысяч рублей, а юрлица и итого более – целых полмиллиона "целковых", добавляет телеканал "360".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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