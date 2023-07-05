В комитете ГД по бюджету и налогам обсудили законопроект о реализации ключевых направлений кредитно-денежной политики

Законодатели выслушали предложения бизнеса

Члены экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам решили обсудить законопроект о реализации ключевых направлений налоговой и кредитно-денежной политики. Совет традиционно выступил в качестве площадки с объединениями крупнейших представителей бизнеса ("Опора России", РССП и остальные). Профильные эксперты выдвинули свои предложения к второму чтению.

Исполнительный вице-президент РССП Мария Глухова указала, что на заседании прозвучали действительно актуальные и волнующие предпринимательскую отрасль страны вопросы.

"Мы видим, что ряд предложений РСПП готовы не просто обсуждать, а мы надеемся, и учитывать в той части, которая касается антикризисных мер. Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке", – высказалась Глухова.

Приглашенные представители бизнес-объединений смогли донести свою позицию. Комитет на постоянной основе ведет работу с отраслью, выступая в роли площадки для коммуникации между законодателями и бизнесом.

Глава экспертного совета Михаил Орлов указал, что ключевая задача заключается в поиске правильного баланса между обеспеченностью бюджета и мерами по налоговой поддержке для бизнеса.

"Сегодняшняя дискуссия подтвердила, что такой диалог возможен, и что можно найти необходимый баланс", – указал Орлов по итогам заседания совета.