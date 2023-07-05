Минтранс отреагировал на новость о новых сборах с авиапассажиров

Ничего такого нет и в помине, заявили в министерстве

Минтранс опровергает новость о вероятном введении дополнительных сборов с пассажиров, направляемых в резервный фонд.

Все началось с того, что появились данные о якобы планируемых сборах с пассажиров при приобретении сборов с пассажиров, приобретающих билеты, средства от которых бы направляли в резервный фонд для использования в случае банкротства авиаперевозчиков – либо при экстренной отмене авиарейсов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако, отмечает источник, пассажиры могут быть уверены в сохранении прежних правил и тарифов авиаперевозок – никаких планов по дополнительным сборам нет.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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