Загнавший человека петух перепугал народ – видео

Птица показала, кто в доме хозяин

Обычно домашние любимцы радуют человека своим присутствием в его жизни. Домашние коты и собаки – настоящий антистресс. В тяжелой ситуации общение с ними может серьезно поднять настроение. Однако иногда живность способна продемонстрировать характер.



Например, разведение кур и петухов таит в себя определенную опасность. Забавный видеоролик с мужчиной, который стал жертвой разозлившейся птички набрал большое количество просмотров в интернет-пространстве. По какой-то причине человек вызвал серьезное неудовольствие у петуха.



На видео попал момент с преследованием несчастного. Петух был настроен весьма серьезно и явно хотел проучить человека. Крылатый обрушил весь гнев на своего хозяина. Птица гналась за человеком через все поле, залетела в дом, где пыталась наказать его с помощью когтистых лапок и клюва.





Человека очень испугало такое поведение птицы. Интернет-пользователи также были ошарашены гневом, который внезапно охватил живность.

