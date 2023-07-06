Пушистый претендент на звание старейшего в мире кота отпраздновал день рождения

Мохнатый проживает в Финляндии

Любопытные новости пришли из животного мира. В финской столице, городе Хельсинки с помпой отпраздновал день рождения очень старый котик. Хозяйка пушистика по имени Юлппю утверждает, что ее любимцу исполнилось 29 лет.

Как известно, на сегодняшний день самой старой кошкой считается мохнатая, которой 27 лет. Финская кошатница справедливо решила, что ее пожилой котик достоин занять соответствующее место в Книге рекордов Гиннеса – женщина уже связалась с экспертами и ждет от них ответа, передает gazetametro.ru.

Единственное, что смущает жительницу Финляндия – то, какие доказательства возраста кота могут потребовать. Женщина рассказала, что несмотря на престарелый возраст, ее котик очень активен и продолжает наслаждаться жизнью.

Источник: Maaseudun Tulevaisuus ✓ Надежный источник
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