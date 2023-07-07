Нежные объятия енота и щенка умилили публику – видео

Некоторые предпочитают заводить экзотичных домашних любимцев

Многие семьи считают, что ограничиваться стандартными питомцами – котами и собаками недостаточно. Некоторые с большим удовольствием обзаводятся необычными зверьками. Поселившийся в одном семействе енот стал настоящей звездой интернет-пространства.



Помимо такого необычного питомца, дома живут и вполне стандартные любимцы. Например, очаровательный щенок быстро нашел общий язык с енотом. Зверьки прониклись друг к другу самыми теплыми чувствами. Их объятия активно обсуждают в социальных сетях.





Еноту явно очень приглянулся маленький песик. Он от всей души обнял своего шерстяного товарища и начал его тискать. Такие нежности умилили пользователей интернет-пространства. В комментариях люди отмечают, что с удовольствием обзавелись бы таким же очаровательным и дружелюбным енотом. Впрочем, нужно помнить, диким зверям требуется особый подход – заводить дома необычного питомца без подготовки не стоит.

