Нежные объятия енота и щенка умилили публику – видео

Нежные объятия енота и щенка умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Некоторые предпочитают заводить экзотичных домашних любимцев

Многие семьи считают, что ограничиваться стандартными питомцами – котами и собаками недостаточно. Некоторые с большим удовольствием обзаводятся необычными зверьками. Поселившийся в одном семействе енот стал настоящей звездой интернет-пространства.

Помимо такого необычного питомца, дома живут и вполне стандартные любимцы. Например, очаровательный щенок быстро нашел общий язык с енотом. Зверьки прониклись друг к другу самыми теплыми чувствами. Их объятия активно обсуждают в социальных сетях.



Еноту явно очень приглянулся маленький песик. Он от всей души обнял своего шерстяного товарища и начал его тискать. Такие нежности умилили пользователей интернет-пространства. В комментариях люди отмечают, что с удовольствием обзавелись бы таким же очаровательным и дружелюбным енотом. Впрочем, нужно помнить, диким зверям требуется особый подход – заводить дома необычного питомца без подготовки не стоит.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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