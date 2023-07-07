Начал пинать ногой: Байден устроил истерику во время выступления

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Американский лидер Джо Байден – настоящий рекордсмен по странным выходкам. Президент уже прославился тем, что здоровается с призраками, постоянно путает названия стран и важных событий, а также пристает к людям с непонятными расспросами. На этот раз американский главнокомандующий решил устроить разборки с неведомым врагом во время публичного выступления.
В немилость руководителя Соединенных Штатов Америки по какой-то причине попала ни в чем не повинная трибуна, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Разозлившийся президент зачем-то начал сильно пинать ее ногой.
Как отмечает информационный ресурс "МИР24", резонансный инцидент произошел во время выступления президента в Южной Каролине. Сначала глава государства пинал трибуну, повернувшись лицом к собравшейся аудитории, а затем развернулся спиной и продолжил те же манипуляции.
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