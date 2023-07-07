Разведка США раскрыла главный секрет Пригожина

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Сотрудник Пентагона, знакомый с данными разведдеятельности Вашингтона в отношении Евгения Пригожина, на условиях анонимности раскрыл главный секрет главы ЧВК "Вагнер". По его словам, бизнесмен использует двойников, чтобы скрывать данные о своем местонахождении, пишет The New-York Times.
Где в данный момент находится Пригожин неизвестно. Его самолет удалось несколько раз отследить с помощью FlightRadar, зафиксировав перелеты между Санкт-Петербургом, Москвой и Минском, но выяснить фактическое местоположение бизнесмена не удается никому.
В Кремле утверждают, что не знают, где сейчас пребывает глава ЧВК, поскольку нет "ни возможности, ни желания" следить за его перемещениями. При этом в США ставят под сомнение, что Пригожин в действительности был в Белоруссии, поскольку они смогли установить, что у предпринимателя есть секретная команда двойников, чтобы маскировать свое местонахождение.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на западные СМИ, разговор 24 июня между Пригожиным и Лукашенко прослушивали немецкие спецслужбы.
Ранее в Сети появились фотографии главы ЧВК "Вагнер", на которых он предстал в различных образах, которые использовал для маскировки во время поездок в Африку. Пригожин позировал на кадрах с рыжей и черной бородой, а также в различных париках.
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