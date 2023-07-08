Обладательницы этих имен притягивают богатых мужчин как магнит

Проверьте, уготован ли вам шанс встретить миллионера

В одном из своих последних интервью Ксения Бородина пожаловалась на то, что ее ухажеры, даже в том случае если они были несказанно богаты, всегда оказывались скупы. От многих она и вовсе не дождалась ни одного подарка.

К слову, почему же происходит так, что одни женщины встречают мужчин, у которых ни кола, ни двора, а другие – щедрых и респектабельных кавалеров, которые будут осыпать их цветами и украшениями?

Все дело в имени – именно оно в ответе за личную жизнь. Итак, давайте выясним, обладательницы каких имен притягивают богатых мужчин как магнит?

Светлана трудолюбива, словно пчелка. Она стремится к тому, чтобы постоянно совершенствоваться, поэтому и мужчину к себе притянет точно такого же.

Александры – обладательницы сильного и независимого характера, которым по плечу любая цель. Заработок при такой колоссальной отдаче энергии тоже соответствует. И они, даже если рядом с ними оказался не миллионер, вдохновят его на то, чтобы попасть в Forbes.

Полина – всегда легкая и веселая девушка, которая подарит любому кавалеру ощущение бесконечного праздника. А именно и это нужно богатому мужчине, который может забыть о работе не более, чем на пару секунд.

Ирина с детства знает, что достойна самого лучшего. Одна лишь это установка буквально отсеивает из ее поля зрения всех, на чьем банковском счете не лежит, как минимум, несколько миллионов.

Ольга притягивает к себе финансы как магнит. Относится это и к заработкам, и к состоятельным ухажерам. Впрочем, повлиять на заработки своего мужчины они тоже могут. В лучшую, разумеется, сторону.

