Разобиженная такса вызвала умиление у публики – видео

Разобиженная такса вызвала умиление у публики – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистая показала хозяину свой характер

Очаровательные домашние питомцы постоянно держат своих владельцев в тонусе. Котики и песики регулярно выкидывают что-нибудь эдакое, чем удивляют хозяев и окружающих. Многие отмечают, что животные зачастую переживают абсолютно человеческие эмоции – обидевшийся на своего хозяина песик растрогал народ.

Что послужило причиной разлада в дружном семействе, сказать сложно. Однако по мордочке таксы хорошо видно, что он глубоко обижен и совсем не хочет мириться с хозяином.

Наблюдая за волнениями дорогого сердцу питомца, его владелец понял всю глубину своей вины. Мужчина постарался выпросить прощение у собачки. Бородатый дядя с умилительным выражением лица пытается поцеловать обиженную таксу в щеку.



Некоторое время друг человека не реагировал на хозяина, однако достаточно быстро его оборона пала. Малыш с широкой душой простил хозяина и с любовью прижался к нему. Такой очаровательный контент пришелся по сердцу интернет-пользователям.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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