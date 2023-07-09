Врач раскрыл способ уменьшить опьянение от водки

Врач раскрыл способ уменьшить опьянение от водки
Фото: freepik.com
Перед застольем лучше предварительно поесть

Врачи утверждают, что существуют хитрости, благодаря которым человек может дольше оставаться трезвым на любом застолье. Более того, по их заявлению, они могут сделать похмельный синдром легче, если случилось немного переборщить с употреблением спиртного. 

В целом перед распитием алкоголя следует наполнить желудок едой, чтобы не подвергать организм быстрому отравлению. Лучшей трапезой в таком случае является рисовая каша с большим куском сливочного масла и два вареных яйца. 

Все дело в том, что рис является хорошим сорбентом, жир в сливочном масле не дает алкоголю быстро впитаться организмом, а яичный белок способствует насыщению, из-за чего пищеварительная система начнет работать медленее. 

Этот способ поможет ослабить опьянение не только от водки, но и любого другого алкоголя.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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