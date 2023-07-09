Появились шокирующие кадры выборов президента Узбекистана в Москве

Возле посольства страны столпилось огромное количество народа

В воскресенье, 9 июля, стартовали досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки открылись на территории республики, а также при дипломатических представительствах страны в других государствах. В России особый ажиотаж событие вызвало в столице, где возле посольства Узбекистана была замечена огромная толпа людей с самого открытия.

На опубликованных журналистами кадрах видно, что к зданию пришло невероятное количество человек. За ними наблюдает охрана посольства, а также столичные правоохранители. От основного потока людей на улице их отделили специальным металлическим забором. В соцсетях отмечают, что кадры выглядят поразительно и шокирующе одновременно.

Избирательные участки также открыты и в других российских городах. К примеру, в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Еще до старта очной части процедуры в президентских выборах успели досрочно проголосовать более миллиона избирателей. Действующий лидер Шавкат Мерзиеев уже отдал свой голос. Выборы еще до окончания считаются состоявшимися, поскольку впервые в истории Узбекистана явка на 13:00 местного времени составила более 52%.