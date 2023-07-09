Появились шокирующие кадры выборов президента Узбекистана в Москве

Появились шокирующие кадры выборов президента Узбекистана в Москве
Фото: соцсети
Возле посольства страны столпилось огромное количество народа

В воскресенье, 9 июля, стартовали досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки открылись на территории республики, а также при дипломатических представительствах страны в других государствах. В России особый ажиотаж событие вызвало в столице, где возле посольства Узбекистана была замечена огромная толпа людей с самого открытия. 

На опубликованных журналистами кадрах видно, что к зданию пришло невероятное количество человек. За ними наблюдает охрана посольства, а также столичные правоохранители. От основного потока людей на улице их отделили специальным металлическим забором. В соцсетях отмечают, что кадры выглядят поразительно и шокирующе одновременно.

Фото: соцсети

Избирательные участки также открыты и в других российских городах. К примеру, в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Еще до старта очной части процедуры в президентских выборах успели досрочно проголосовать более миллиона избирателей. Действующий лидер Шавкат Мерзиеев уже отдал свой голос. Выборы еще до окончания считаются состоявшимися, поскольку впервые в истории Узбекистана явка на 13:00 местного времени составила более 52%.

Источник: Спутник. Узбекистан ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ближайший сосед США неожиданно поддержал Россию

"Задний двор" Америки начинает бунтовать

Неожиданный сюрприз: Финляндия в шоке от решения России

С заявлением выступил финский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей