Как избавиться от комаров на природе: достаточно мха и углей от костра

Кровососы будут облетать вас за километр

Только вспомните, лето, природа, палатка, из которой видно лишь деревья и небо и... комариный писк. Звук, который напрочь отбивает сон и заставляет в страхе озираться, сжав в руке фонарик. К счастью, стало известно, как избавиться от комаров на природе, особенно в походе.

Помогут в борьбе с комарами обычные угли из костра. Несколько кусочков нужно переложить в огнеупорную емкость, накрыть ее небольшим количеством влажного муха и, дождавшись появления дымка, ненадолго занести эту конструкцию в палатку.

Как только внутреннее пространство заполнится дымом, вынесите емкость наружу и тщательно проветрите палатку при закрытой москитной сетке. Авторы совета также предлагают оставить угли догорать прямо рядом со входом. В таком случае ни один комар не залетит вслед за вами в палатку, пока вы будете пробираться внутрь.

А теперь стоит вспомнить фильмы про вампиров, в которых этих кровососов отгоняли при помощи чеснока. Сработает этот совет и с обычными комарами: чеснок содержит аллицин, который эффективно отпугивает насекомых. Что приятно – для того, чтобы способ сработал, достаточно лишь разложить зубчики по углам палатки.

Впрочем, если вы поклонник более современных средств, то в борьбе с комарами на природе вам помогут спирали, таблетки и спрей для тела.

