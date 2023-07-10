Похожий на иркутского депутата от ЕР матерщинник попал на видео

Человек ведет себе крайне неподобающим образом

На видеохостинге YouTube появилась запись, на которой похожий на иркутского депутата Алексея Кудрявцева человек ведет себя крайне неподобающим образом.

Ролик опубликован 6 июля 2023 года. Место действия – предположительно, один из ресторанов Иркутска.

На видео похожий на депутата Городской думы Иркутска от "Единой России" мужчина ведет весьма эмоциональную дискуссию. О чем конкретно шел разговор, из опубликованных кадров понять затруднительно, однако ясно одно – русским матом герой ролика владеет виртуозно.

Запись длится меньше минуты, но за это время похожий на Кудрявцева человек выдает солидный набор ненормативной лексики, оскорбляя собеседника. Создается впечатление, что мат мужчина использует не только для связки слов.

Примечательно, что публичного места похожий на депутата человек не стесняется. На записи видно, как рядом с матерщинником, помимо персонала, находятся еще двое мужчин.

В ролике мелькают слова "вытяжка" и "затопленный дом". Вероятно, предметом обсуждения стали коммунальные проблемы. Дискуссию о делах насущных герой видео приправил выражениями "херней маешься", "п***й вообще", "н***й разошлись" и прочей обсценной лексикой.

Второй мужчина, обращаясь к первому, роняет вопросительную фразу о невысоких моральных качествах некоего человека. Возможно, своего собеседника.

Ранее на портале Babr24 появился материал, в котором говорится, что жильцы дома номер 7 по улице Донская винят Кудрявцева в выселении из общежития. По сообщению журналистов, люди жалуются на поджоги, отключение водоснабжения, отопления и электроэнергии. Жильцы допустили, что слуга народа заинтересовался землей, на которой стоит их дом.

Имя иркутского депутата упоминается и в других публикациях. Журналисты раскритиковали Кудрявцева за выложенные в личном блоге фото с отдыха. По мнению СМИ, депутат запустил "новый тренд на танцы в трусах".

Также имя депутата фигурирует в нашумевшей публикации о попытке изнасилования. Якобы на Кудрявцева написала заявление девушка, которую он встретил в заведении "Питер Лофт". При этом депутат связан узами брака.

Кстати, вопросы у авторов публикации вызвал бизнес супруги Кудрявцева. По их информации, предприятия жены городского парламентария получали солидные контракты на вывоз снега. Так, женщина с фамилией Кудрявцева ранее была учредителем ООО "Строительная компания "Атрия", которая чудесным образом с июня 2018 года являлась подрядчиком муниципальных предприятий города Иркутска: МУП "Иркутскавтодор" и АО "УКС г. Иркутска". Общая же сумма по заключенным договорам компании с МУПами составила в 2018-2019 годах 64,5 млн рублей.