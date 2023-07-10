Названы необычные способы использовать апельсиновую цедру

Названы необычные способы использовать апельсиновую цедру
Фото: www.unsplash.com
Выкидывать кожуру не стоит

Большинство жителей нашей страны любят часто употреблять цитрусовые. Добавить дольку лимона в чай или повысить иммунитет, съев сочный апельсин, нравится многим. Однако мало кто знает, что цедру цитрусовых можно использовать в быту.

Например, из нее легко сделать отличный освежитель воздуха. Нужно добавить немного гвоздики, сложить в мешок и оставить на полке с одеждой либо повесить в автомобиле.

Разделочные доски на кухне можно избавить от неприятного запаха, если насыпать на них немного соли и хорошенько потереть апельсиновой кожурой.

Также цедру можно использовать в качестве отпугивателя насекомых. Ее надо хорошенько размять и оставить рядом с собой, тогда мошки и комары не будут вам докучать, передает "Пятый канал".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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