Как страшный сон: худшие места для отдыха в 2023 году

Российские туристы предостерегли соотечественников

Не все в этой жизни нужно познать на своем опыте. Иногда гораздо разумнее и экономнее, преимущественно даже с финансовой точки зрения, прислушаться к рассказам тех, кто уже эти знания приобрел. Особенно, если речь идет о направлении для отдыха.

Пора отпусков, которая не началась совсем недавно, подтолкнула многих россиян к тому, чтобы отправиться в отпуск за границу. Жаль только, что многим из них свои приключения хочется забыть, как страшный сон. Итак, давайте обратимся к рассказам тех кто, наконец-то, оказался дома и выясним худшие места для отдыха в 2023 году.

Путешественники, привыкшие к доступности Турции, оказались сильно удивлены выросшими ценами: королем себя почувствовать больше не удастся. Кроме того, отмечали отпускники и грязное море, от которого исходил неприятный запах.

Отправившиеся на курорты Таиланда россияне также отметили повсеместную грязь, а также сопутствующие им антисанитарию и кишечные инфекции, из-за которых многие в отпуске не покидали пределы своих номеров.

Впрочем, и те, кто отправился в привычный многим Египет остались, мягко говоря, недовольны. Чувствовали россияне себя даже на экскурсиях исключительно "дойными коровами", ведь гиды почти не показывали им достопримечательностей, а просто гоняли их в магазины, с посещения которых имеют неплохой процент.

Плохо оказалось в 2023 году даже в Дубае, где запрещены вечерние купания и алкоголь, царит нестерпимая жара, а персонал отелей не готов пойти навстречу. Одна из туристок, только что вернувшаяся из ОАЭ пожаловалась, что обвинили ее в воровстве: а она всего лишь хотела взять с собой пару порционных джемов...

