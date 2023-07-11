Странный вид малыша удивил народ

Практически во всех семействах есть один или даже несколько домашних животных. Как говорится, без кота и жизнь не та. Для большинства людей любимые питомцы становятся полноправными членами семьи. Пушистые малыши поднимают настроение и вносят разнообразие в привычное течение жизни.



При этом люди нередко сами придумывают необычные развлечения. Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвел маленький щенок, которого хозяева-оригиналы решили превратить в тигренка. Малышу нанесли соответствующий раскрас и выставили видеоролик с результатами преображения на всеобщее обозрение.





Пользователи социальных сетей поддержали оригинальный эксперимент. В комментариях люди отмечают, что разукрашенный под тигренка щенок выглядит очень умилительно. Стоит отметить, что некоторые поделились своими опасениями: самое главное, чтобы краска была экологически чистой и не нанесла вреда здоровью пушистого малыша. Видеоролик с необычным зверьком набрал большое количество просмотров и комментариев.

