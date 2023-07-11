Как не попасться на развод под видом «Русского лото»

Липовое «Русское лото»: как не стать жертвой мошенничества

Вам пришло электронное письмо или сообщение о бесплатном участии в юбилейном розыгрыше "Русского лото" или другой государственной лотереи? Не верьте, вас точно хотят обмануть. Это не "Русское лото", а развод, обман и лохотрон. Денег вы точно в такой игре не выиграете, а свои потеряете. Но как отличить настоящую лотерею от подделки? Попробуем разобраться на примере всенародно любимой лотереи, чьим брендом часто любят прикрываться мошенники.



Технологии обмана

"Поздравляем! Вам выпал шанс принять участие в следующем туре! Сегодня разыгрывается более 10 миллионов рублей! Переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше. Поторопитесь, билет действителен всего сутки".

Такое или похожее письмо наверняка получали на электронную почту многие. На первый взгляд здесь все очевидно. Но на деле далеко не все, получая подобные письма или сообщения, способны сразу понять, что их пытаются обмануть. Есть люди, которые легко готовы поверить мошенникам и, не задумываясь, переходят даже по незнакомым ссылкам – а вдруг не врут? Они-то и попадают в расставленные мошенниками ловушки. Поверить, что "липовая" лотерея непременно принесет выигрыш, намного проще и приятнее, чем провести анализ.

Однако разочарование в таких случаях неизбежно. Чтобы стать обладателем обещанного приза, "счастливчику", как правило, нужно или что-то заплатить, или предоставить дополнительные данные, к примеру, дать доступ к личной информации, включая номер платежной карты и т.п. Банальный переход по гиперссылке уже может повлечь за собой заражение вредоносной программой и кражу практически любой информации, которая, как известно, дороже денег. Все! Дело сделано! Афера удалась!

Как правило, когда до горе-игрока "дойдет", что его обманули, исправить ситуацию уже не получается. Остается только пенять на злоумышленников, выплескивая свои негативные эмоции на тех, кто к мошенничеству вообще не имеет никакого отношения. Например, на операторов и распространителей государственных лотерей. Между тем, они, как и сами обманутые граждане, опосредованно тоже становятся жертвами ситуации. Прикрываясь известными брендами, такими как лотерея "Русское лото", аферисты бьют по репутации компаний, которые занимаются проведением и распространением лотерей, а также бросают тень и на их организаторов в лице государства.

Запомните! Ни один оператор и распространитель государственных лотерей никогда не присылает бесплатных билетов ни на почту, ни в мессенджеры, и не просит делать никаких взносов для получения якобы выигранных денег. Поэтому если кто-то просит вас оплатить какие-то непонятные взносы, сборы или комиссию за выигрыш, знайте – это точно мошенники.

Главное правило всех лотерей – вы можете стать их участником, если приобретете билет. Ну или вам его подарит родственник, знакомый или коллега, который, повторимся, сам его купил. По-другому не работает. Никак нельзя выиграть по лотерейному билету, который никто не покупал, и он словно бы материализовался из ниоткуда. Такое вам могут предложить только жулики и аферисты.

Кстати, письмо от мошенников может прийти даже на иностранном языке с прикрепленной ссылкой, ведущей на подставную страницу с подробным инструктажем, что делать дальше. Так злоумышленники пытаются достучаться до тех, кто российским лотереям не верит, но убежден, что вот за границей точно есть "правильные" розыгрыши, где все честно и легко выиграть. Следование такой инструкции – гарантированный проигрыш и впустую потраченные нервы, а часто еще и финансовые потери. Подобные сообщения лучше вообще не открывать и уж точно никуда в них не кликать, ведь это ни что иное, как очередная уловка интернет-аферистов. Тем более что легального способа участвовать в зарубежных лотереях на территории России не существует, так как официально они у нас не распространяются.

Другой преступный прием – размещаемые на сомнительных сайтах баннеры и всплывающие окна с призывами испытать удачу и в один клик получить огромную сумму. Их главная цель – усыпить бдительность, надавить на слабое место, заставить поддаться эмоциям и поверить в возможность обретения легких денег. Ведь никаких усилий прилагать не требуется, нужно просто один раз кликнуть мышью и перейти на очередной фейковый сайт.

Под защитой государства

Лучший и единственно верный способ повстречаться с фортуной в реальности – поучаствовать в реальной государственной лотерее. И никак иначе. Все они защищены государством. В 2014 году в России была проведена реформа лотерейной индустрии. В ходе нее было запрещено проведение лотерей частными компаниями. На этот шаг государство пошло, чтобы защитить участников розыгрышей и ликвидировать различные теневые схемы, а также повысить доверие к государственным лотереям, которые сегодня являются одним из источников финансирования российского спорта.

Согласно принятым изменениям, с 2014 года организовывать лотереи могут всего два ведомства – Министерство финансов и Министерство спорта РФ. Регулирование лотерейной деятельности занимаются правительство РФ и Минфин, а контролем за проведением лотерей – Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) – именно она следит за тем, чтобы операторы и распространители соблюдали все требования закона. Техническими же вопросами проведения лотерей, условия которых утверждают организаторы, ведают специально отобранные по конкурсу компании-операторы, с которыми государство заключает контракт. Кроме того, распространением гослотерей и выплатой выигрышей могут также заниматься распространители – это, к примеру, такие компании, как АО ТК "Центр", владеющее брендом "Столото". Перечень действующих на данный момент операторов и распространителей ФНС публикует на своем сайте nalog.ru.

При покупке лотерейного билета его данные моментально попадают в:

центр обработки лотерейной информации;

независимую систему контроля организатора лотерей;

базу фискальных данных ФНС.

Так формируется база билетов, участвующих в том или ином тираже. При этом вся информация дублируется в информационную систему на стороне организатора лотереи, то есть Минфина или Минспорта России, что гарантирует неизменность сформированной базы, которая закрывается сразу после остановки продаж. В то же время при продаже билета в ФНС, то есть налоговикам, передается фискальная информация, что помогает контролировать распространение лотерей, выплату выигрышей и перечисление в бюджет целевых отчислений – они, кстати, направляются на помощь российскому спорту.

Такая сложная система контроля была создана специально, чтобы обеспечить полную прозрачность при проведении гослотерей. Поэтому, если вам суждено победить, то кроме удачи и случая ничто повлиять на это не сможет. Если, конечно, вы участвуете в настоящем розыгрыше, а не поддались на мошеннические манипуляции.

Выиграть в лотерею реально?

Еще раз напомним: чтобы испытать свою фортуну, нужно обязательно купить лотерейный билет. А дальше все просто - правила всех государственных лотерей доступны, понятны и логичны. В них принимают участие миллионы людей. И многие на самом деле выигрывают: как совсем скромные, так и очень большие суммы. Победители в большинстве случаев не скрывают своих имен. Они открыто рассказывают истории своего успеха, которые публикуются на сайте "Столото" в разделе "Победители", а также в прессе и социальных сетях. Там собраны тысячи правдивых историй участников гослотерей.

Впечатляет и география выигрышей. На сайте можно найти истории лотерейных миллионеров, проживающих в самых отдаленных уголках нашей необъятной страны. По данным "Столото", только на неделе с 29 мая по 4 июня в России стало как минимум на 9 лотерейных миллионеров больше. И среди победителей с наиболее крупными призами есть жители Иркутской и Омской областей, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Тюменской области, Москвы и многих других регионов. А в общей сложности за ту неделю появилось более 2,5 млн выигрышных билетов на общую сумму 667 890 713 рублей. Если же взять статистику за весь май, то среди участников лотерей от "Столото" 81 человек выиграли суммы от миллиона рублей. Обращаясь к среднестатистическим цифрам по победителям "Столото" за последние пару лет, можно подсчитать, что в среднем в лотереях этого распространителя каждую неделю появляется около 20 победителей с выигрышем от 1 млн рублей.

Получается, что выиграть вполне реально. И есть люди, которым это точно удалось, и которые не скрывают своего имени, поэтому сомневаться в их существовании не приходится. Но если все так просто и прозрачно, а люди в самом деле выигрывают, то откуда берутся слухи, что "Столото" – развод, а получить выигрыш сложно или вообще невозможно? Быть может, дело в том, что в лотереях, как в любой игре, есть не только победители, но и проигравшие. Удача не может улыбнуться сразу всем участникам розыгрыша. И по итогам любого тиража всегда будут те, кто не выиграл или выиграл небольшую сумму. Именно из опыта таких участников рождаются многие негативные отзывы о лотереях.

Можно много лет участвовать в розыгрышах, причем не имеет большого значения каких именно лотерей, но так и не стать обладателем желанных миллионов. И хотя никакого обмана здесь нет, некоторые видят мошенничество и развод в том, что им пока не повезло сорвать свой куш. Поэтому очень важно помнить, что ни одна лотерея не гарантирует успех. Она дает лишь шанс, что однажды удача будет к вам настолько благосклонна, что подарит огромный приз. Не более того. И важно уметь отличать возможность от действительности, тогда вас точно не постигнет разочарование от ложных надежд.

А гарантию, что, приняв участие в лотерее, вы точно выиграете много-много денег, дают только мошенники. И, к сожалению, с ростом популярности подлинных гослотерей мошенники все активнее используют лотерейную тематику как наживку для интернет-пользователей. Поэтому важно сохранять бдительность и соблюдать осторожность, чтобы не пострадать от фейкового "Русского лото", слепленного на коленке преступниками, или не попасть на развод, замаскированный под какую-то другую популярную лотерею.

Не дайте себя обмануть лотерейным мошенникам

С каждым днем мошенники становятся все изощреннее и придумывают новые способы и схемы обмана. Например, за последние три года они все чаще стали использовать, помимо классического фишинга и сайтов-клонов, фальшивые мобильные приложения, выдаваемые за приложения "Столото" или других брендов, связанных с государственными лотереями. Используют они и мессенджеры, с помощью которых вступают в переписку с потенциальными жертвами, выдавая себя за представителей гослотерей. Никогда не нужно верить письмам "счастья", которые спамом валятся в соцсети или на электронный ящик от "Русского лото" или другой национальной лотереи. А увидев такое письмо в своей почте, обязательно задайте себе несколько вопросов, прежде чем что-то предпринимать:

Приобретали ли вы лотерейные билеты? Знаком ли вам адрес отправителя? Откуда отправитель знает адрес вашей электронной почты?

Если сообщение выглядит подозрительным, вам не знаком адрес отправителя, и вы не можете припомнить, чтобы недавно покупали лотерейный билет, значит сообщение стоит проигнорировать и удалить как спам. И не переходите по ссылкам из сомнительных писем. Так вы сохраните свои деньги и спокойствие.

Кроме того, никогда не верьте обещаниям, которые сулят вам помощь в выигрыше. Заранее узнать результаты тиража не может никто, поскольку все победные числовые комбинации складываются случайным образом и абсолютно непредсказуемы. Поэтому нет смысла идти к гадалкам, шаманам и другим "специалистам", которые за деньги обещают вам выигрыш "с гарантией". И никаких чудесных компьютерных программ, якобы умеющих на основе анализа прошлых тиражей предсказывать результаты будущих, тоже не существует. И гениальные математики, утверждающие, что разработали свою уникальную лотерейную систему, на самом деле всего лишь шарлатаны. Если бы у кого-то был рецепт гарантированной победы в лотерею, то стал бы он его продавать? Зачем, если можно просто воспользоваться своими знаниями или чудесными способностями и бесконечно получать деньги. Уже из этого легко сделать вывод, что секретов, которые помогают стать победителем, не существует.

Если же вы на самом деле покупали лотерейные билеты или получили их в подарок, зайдите на официальный сайт оператора или распространителя лотереи и удостоверьтесь, что тот розыгрыш, в котором вы участвовали, действительно состоялся. Там же можно по номеру билета узнать, повезло вам или нет. А если он был куплен онлайн, то уведомление о выигрыше или его отсутствии должно отображаться в вашем личном кабинете.

И не обманывайтесь сами

При участии в настоящей лотерее, как мы уже выяснили, выиграть очень крупную сумму реально, но вероятность этого события не настолько велика, чтобы посвящать розыгрышам все свободное время или тратить на них значительную часть заработка. Помните, что это игра и развлечение, а не волшебная таблетка от всех проблем. Наивно думать, что, потратив 100, 500 или 1 000 рублей, вы гарантированно сможете выиграть в несколько раз больше. Так лотереи не работают, и нельзя ждать от них окупаемости "вложений". Да, всегда есть шанс, что однажды приз достанется именно вам и он будет настолько велик, что покроет все расходы. Но этого может и не случиться. И это нужно иметь в виду. По-крупному удача улыбается только самым везучим. Очень важно помнить об этом, чтобы не ждать от игры больше, чем она может дать. Но если у вас есть лишние 50 или 100 рублей, вы верите в свою удачу и хотите добавить в жизнь немного непредсказуемости и эмоций, то вперед. Возможно, однажды и вы окажетесь среди лотерейных счастливчиков.