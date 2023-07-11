Озвучено предсказание для россиян

Сидик Афган (настоящая фамилия Кодамани) – гениальный афганский математик, который получил известность благодаря своим точным предсказаниями. В XX веке он, основываясь на математических расчетах по специальным формулам, заявил о распаде СССР, а позже предвидел теракт в 2001 году в Нью-Йорке. В XXI веке известным предсказанием Афгана стал госпереворот на Украине в 2014-м.

Сегодня математик-провидец называет богатым на исторические события 2025 год, причем для России это время станет судьбоносным. Тогда страна сможет преодолеть все трудности и сосредоточиться на своем развитии, начнет процветать. Примечательно, что в том же году, по словам Сидика Афгана, США повторят печальную судьбу СССР и станут раздробленными.

А еще в 2025 году разоблачат тайное общество, которое делает все для уничтожения 67% населения Земли, уверен провидец.

Кстати, математик также назвал день, в который произойдет большое событие. Сидик Афган уверен: это потрясет абсолютно всех. Новостные ленты будут пестрить громкими заголовками 17 июля 2023 года. Так что всем, видимо, стоит приготовиться к особенному понедельнику.