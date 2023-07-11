Сбежавший котик нашелся во "Внуково" спустя две недели

За судьбой пушистого следила вся страна

В начале месяца милый кот по кличке Котик собирался в отпуск вместе со своими владельцами. Однако когда кота сдали в багаж, он решил, что не хочет ехать в этом отсеке. В итоге пушистый сбежал, а о его исчезновении узнали спустя несколько часов.



Зверек решил не рисковать и далеко из аэропорта не уходил. Кот сидел у грузового трапа среди техники. Малыш был сильно испуган, он долгое время не ел и не пил.



К счастью, спустя две недели кота обнаружили и отдали владельцу. Только оказавшись в родных руках, пушистый беглец успокоился. Такую историю публикует информационный ресурс "МИР24".

