Сбежавший котик нашелся во "Внуково" спустя две недели

За судьбой пушистого следила вся страна

В начале месяца милый кот по кличке Котик собирался в отпуск вместе со своими владельцами. Однако когда кота сдали в багаж, он решил, что не хочет ехать в этом отсеке. В итоге пушистый сбежал, а о его исчезновении узнали спустя несколько часов.

Зверек решил не рисковать и далеко из аэропорта не уходил. Кот сидел у грузового трапа среди техники. Малыш был сильно испуган, он долгое время не ел и не пил.

К счастью, спустя две недели кота обнаружили и отдали владельцу. Только оказавшись в родных руках, пушистый беглец успокоился. Такую историю публикует информационный ресурс "МИР24".

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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