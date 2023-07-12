Неожиданная причина: россиян призвали не хранить яйца в дверце холодильника

Врач объяснил, почему этот продукт необходимо держать в другом месте

Организация хранения продуктов в холодильнике – личное дело каждого. Если одни предпочитают держать еду помытой и в строгом порядке, то другие не любят придерживаться конкретных правил и складывают покупки как придется. Однако и те, и другие часто допускают грубые ошибки, которые могут повлиять на качество и долговечность продуктов.

В эфире программы "Жить здорово!" врач Михаил Коновалов раскрыл правила хранения некоторой еды. Особое внимание эксперт уделил куриным яйцам. Оказалось, что многие складывают их в холодильник неправильно. Специалист призвал россиян не хранить этот продукт в дверце холодильника и назвал неожиданную причину.

По словам Коновалова, дверца является наименее холодной частью холодильника. Температура в этом месте может достигать десяти градусов тепла. Именно поэтому оно предназначено, например, для соусов, а не для яиц, которым требуются более низкие температуры. Специалист отметил, что хранить этот продукт следует на самой холодной полке, расположенной посередине.

Кроме того, эксперт призвал хранить на средней полке вареное мясо, супы и другую готовую еду, а также молочку. В нижних частях холодильника, по словам врача, стоит размещать овощи и фрукты, а в верхних – упакованные продукты.