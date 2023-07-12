Купания розового ежика растрогали публику – видео

Малыш нежился в теплой водичке

Многим людям недостаточно заводить дома котов и собачек. Частенько в квартирах появляются более экзотичные обитатели. Например, заметно разнообразить жизнь может очаровательный ежик. Животное занимает мало места, однако наблюдение за ним доставляет истинное удовольствие.



Очаровательный колючий зверек стал настоящей звездой интернет-пространства. Водные процедуры ежика умилили пользователей социальных сетей. Малыш с большим удовольствием проводит время в импровизированной ванне. Любящие хозяева набрали теплую водичку в раковину, таким образом обеспечили ежику почти спа-процедуру.



Более того, в воду добавили немного пенки, чтобы необычный любимец мог по-настоящему расслабиться. Судя по всему, это пришлось ему по вкусу. Малыш растянулся в воде и блаженствует.





Розовое пузико ежика особенно умилило пользователей интернет-пространства. В комментариях многие признались, что теперь задумываются о том, чтобы обзавестись таким же любимцем. Впрочем, нужно помнить, что дикие звери требуют особого ухода, нельзя относиться к ним, как к игрушке.

