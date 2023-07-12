Греки по крови — русские по духу

Российская история знает немало примеров, когда для решения важных государственных задач приглашали «заморских» специалистов. Чаще всего в этой связи вспоминают выходцев из Речи Посполитой, из Римской и Османской империй

Наиболее существенным вкладом в развитие нашей страны считается греческое влияние. Причем распространялось оно на самые разные сферы деятельности: от промышленного производства до науки и различных видов искусств. Напомним, что греками на Руси называли уроженцев Османской империи, которая пришла на смену Византии, одной из самых развитых мировых держав. Приезжавшие к нам греки основывали целые династии, которые, хоть и оставались греческими по фамилии, но гармонично перенимали особенности русской ментальности и образа жизни, становились неотъемлемой частью истории нашей страны. В числе таких примеров можно назвать семьи Левандиани, Мазараки, Сарандинаки и другие.



Андриан Мазараки. Фото из альбома Н.А. Обуховой. Российский национальный музей музыки

Как греки повлияли на развитие российской промышленности?

Традиционно греки были проводниками передовых технологий и русские греки здесь не исключение. Предприимчивость, острый ум и чутье помогали им создавать успешные предприятия в самых разных отраслях. Так, именно греки открыли первый завод по переработке серебра. Примечательно, что произошло это в Забайкалье – там, где, казалось бы, византийское влияние никоим образом не должно ощущаться. Первыми мастерами на сереброплавильном заводе, кстати, тоже были греки: братья Левандиани, Семен Грек и его сын Иван.

Государство доверяло грекам руководить ключевыми предприятиями, в том числе оборонными. Например, генерал Семен Семенович Мазараки, выйдя в отставку после армии, возглавил пороховой завод в Казани, а затем был переведен в Сестрорецк, где руководил оружейным заводом. Военное дело и все, что с ним связано, было привычной сферой деятельности для греков. Поговорим более подробно о выходцах из Византии, вписавших свои фамилии в военную историю нашей страны.

Военный ритуал Мазараки

История Греции неразрывно связана с морем. Государство омывается 4 морями, поэтому развитие судоходства и военно-морского флота началось с незапамятных времен. За многие века греки накопили огромный опыт в этой сфере, поэтому вполне логично, что греческие специалисты были приглашены в Россию, чтобы поделиться своим опытом.

Официально этот процесс был запущен в 1775 году. В Санкт-Петербург прибыло судно, на борту которого находилась сотня мальчиков из Греции, которые должны были заняться изучением военного дела в гимназии. Учебное заведение в 1783 году было переименовано в Корпус Чужестранных Единоверцев. Об усердии и сообразительности греческих отроков лестно отзывался сам граф Орлов.

Впоследствии из стен Корпуса выпустились выдающиеся руководители отечественного военно-морского флота. Его слава тесно связана с такими именами, как адмирал Г. Папахристо, который командовал Балтийским флотом; адмиралы М. Манганари, К. Патаниоти, Н. Хропопуло, командующими Черноморским флотом.

Но и на суше военные навыки греков были незаменимы. В этой связи нельзя не вспомнить династию Мазараки, несколько поколений которой выбирали военную службу делом своей жизни. Говорили даже, что сложился так называемый "ритуал Мазараки", который предопределил будущую стезю родившихся в семье мальчиков. Военными были отец и дед генерала Семена Мазараки, службу выбрали и его сыновья – братья Мазараки. Семен Семенович немало отличился в боях с наполеоновской армией и был представлен к целому ряду почетных государственных наград.

Греческое влияние на развитие науки и искусства в России

Русский и греческий народы связывает не только единая вера, но и глубокое духовное родство. Греческое влияние особенно заметно в сферах культуры и искусства. Стоит вспомнить хотя бы имена Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, Феофана Грека, подарившего миру множество уникальных фресок и икон.

И здесь вновь нельзя не упомянуть фамилию Мазараки. Да, братья Мазараки выбрали для себя военную службу, но не для всех она оказалась истинным призванием. После выхода в отставку младший сын генерала – Адриан – всерьез увлекся музыкой. Можно считать, что именно музыка стало новым "ритуалом Мазараки". В его доме в Воронеже бывали знаменитые композиторы и музыканты. Он принимал непосредственное участие в становлении и развитии местного отделения Русского музыкального общества.

Большую роль сыграли греки и в развитии отечественной науки. Физик В.У. Баръяхтар успешно исследовал физико-магнитных явлений. Химик Г. Ксандопуло занимался научным описанием и обоснованием процессов горения, газовых реакций, а также спектроскопии пламени. Биолог Г. Мацука активно работал над проблемами регуляции биосинтеза белков у животных. Многие из этих исследований стали фундаментом для дальнейших научных изысканий и открытий.

Греки стояли и у истоков медицинской науки в России. При Анне Иоанновне придворным медиком служил грек Иван Мелиссино, уроженец Ионических островов. Один из его сыновей впоследствии возглавил Московский университет.

Как мы видим, греки оказали существенное влияние на развитие различных отраслей промышленности, науки и искусства в России. Многие из них не только нашли в нашей стране применение своим талантам, но и обрели вторую родину.