Названа главная альтернатива Турции и Египту с шикарными пляжами и дешевой едой

Названа главная альтернатива Турции и Египту с шикарными пляжами и дешевой едой
Фото: unsplash.com
В этом году туристам из РФ распахнули двери еще несколько стран

Спланировать летний отдых в этом году россиянам оказалось непросто. В Сочи и Анапу лететь не хочется, ведь российские курорты буквально затопили обильные осадки. А заграничный отпуск из-за резкого падения курса рубля сильно вырос в цене. Рассказываем о трех альтернативных направлениях с шикарными пляжами и хорошим сервисом.

Мальдивы

Любимый курорт Анастасии Волочковой стал вполне доступным для россиян. Цены на туры в это райское место упали почти на треть. Да, и мальдивские отельеры сжалились, начав предлагать туристам бюджетные варианты размещения. О том, какие там шикарные пляжи и красивая природа, наверное, вы и так знаете. А добраться до островов можно прямым рейсом из Москвы за 35 тыс. рублей.

Ливан 

Место, куда приезжает не так много российских туристов. Некоторые люди даже не знают о том, что отдохнуть на Ближнем востоке можно не хуже, чем в Турции. При этом отпуск там обойдется в разы дешевле. Вас ждут Средиземное море, роскошная природа, разнообразная и вкусная кухня с богатым выбором морепродуктов, а также неплохой сервис.

Правда, есть пара минусов. Во-первых, прямых рейсов из России пока нет, поэтому придется лететь с пересадкой. А во-вторых, на некоторых пляжах в Ливане можно увидеть много мусора.  

Тунис

Еще один курорт, который туристы явно недооценивают. Отдых там ничем не уступает Турции и Египту, при этом обойдется намного дешевле. До Туниса даже можно добраться прямыми рейсами из Москвы и Петербурга. Отпуск в стране на Средиземном море получится более чем разнообразным. Можно лежать на пляже, ничего не делая, побаловать себя отличным сервисом, найти себе развлечения, сходить на SPA-процедуры или окунуться в древнюю историю.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник
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