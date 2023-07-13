Запрет на технику Apple в России: власти вынесли окончательный вердикт

Стало известно, будут ли принимать закон в отношении всех граждан

Сразу несколько правительственных ведомств запретили своим сотрудникам использовать технику Apple для рабочих целей. На такие меры пришлось пойти из-за подозрений, что за ними могут осуществлять шпионаж США. Поскольку гаджеты американской компании довольно популярны в России, граждане начали переживать, что вскоре мера может коснуться и их. На этом фоне власти решили вынести окончательный вердикт о том, планируется ли запрет Apple в стране.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев утверждает, что, вероятно, дальше государственных структур инициатива не пойдет.

"О полном запрете пользователям частным образом – о таком никто даже не размышлял", – отметил он.

Чиновник считает, что если для работников госструктур существуют риски шпионажа, то их нужно максимально сократить, поскольку в противном случае информацией могут воспользоваться против России.

По его словам, если россияне хотят покупать технику Apple, то могут делать это спокойно, если цена не смущает.