Заявление главы "Внуково" о поездках за рубеж привело к скандалу в России

Против него ополчился ФАС и Минтранс

Совладелец Внуково и "Азимута" Виталий Ванцев дал интервью российским журналистам о будущем авиаотрасли. Он поразмышлял о том, как изменится цена на перелеты за рубеж, указав, что скоро стоимость может взлететь на 40%. Подобное заявление привело к скандалу, реагировать на него пришлось Минтрансу и даже ФАС.

Ванцев указывал, что после введения западных санкций выросли траты на обслуживание самолетов. Запаса запчастей должно хватить еще на год, но далее их закупка будет серезно бить по карманам перевозчиков, на фоне чего цены на перевозки пассажиров вырастут.

Министерство транспорта заявило, что оснований для резкого повышения стоимости билетов сейчас нет, поэтому и информация со стороны главы "Внуково" не имеет оснований.

ФАС пришлось выдать Ванцеву предостережение из-за его публичного прогноза о росте цен на авиаперевозки на 40%.

"Подобные заявления могут быть восприняты компаниями как побуждение к действию по повышению цен", – указали в ведомстве.

Служба отметила, что если начнет выявлять незаконную деятельность по ценообразованию на международные и внутренние перелееты, то к компаниям будут применять необходимые меры и пресекать попытки необоснованно повысить стоимость билетов.