Пес-любитель ужастиков насмешил народ – видео

Зверек с воодушевлением смотрит страшные фильмы

Для многих людей домашние животные – настоящие члены семьи. С появлением в доме котов и собак многое в жизни их владельцев меняется. Животные становятся компаньонами дорогих сердцу хозяев в ряде вопросов и времяпрепровождении. Большое любопытство у публики вызвал необычный пес, который предпочитает другим фильмам ужастики.

Как известно, собаки с большим любопытством относятся к тому, что показывают на экране. Нередко звери занимают удобное место рядом с любимыми хозяевами и просматривают вместе с ними фильмы. В этот момент очень интересно наблюдать за эмоциями, которые отражаются на мордочке зверя.

Герой очередного видеоролика оказался любителем страшных фильмов. Хозяева решили записать, как он смотрит ужастики. Надо отметить, что в этот момент пушистик выглядит очень забавно. Судя по всему, малыш действительно сильно боится, однако не может отказать себе в удовольствии насладиться яркими эмоциями. Песик смотрит кино с напряженной мордочкой, а в самые страшные моменты старается спрятать ее за игрушку. Забавный видеоролик насмешил интернет-пользователей.


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