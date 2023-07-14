Московское отделение ЕР объявило имена доверенных лиц Сергея Собянина на предстоящих выборах

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Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина, сообщил секретарь регионального отделения, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.
Толстой указал, что речь идет о горожанах Москвы – лидерах общественных объединений, заслуженных деятелях культуры, работниках здравоохранения и молодежи.
Туда же вошли председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, телеведущая, журналист, преподаватель Арина Шарапова, худрук и директор МГАТ "Русская песня" Надежда Бабкина, директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.
Доверенные лица Сергея Собянина выступят в качестве участников мероприятий штаба общественной поддержки, заработавшего 10 июля.
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