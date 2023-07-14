"Меня все отговаривали!": Пупо не побоялся приехать из Италии в Витебск

"Меня все отговаривали!": Пупо не побоялся приехать из Италии в Витебск
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Артист остался верен себе

Итальянский певец и композитор Pupo – исполнитель суперхита Gelato al cioccolato" – стал специальным гостем международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Артист рассказал в эксклюзивном интервью "Утро.ру", почему не побоялся ехать в Беларусь.

В СССР певец оказался впервые еще в начале 80-х. Тогда у него тут даже завязался роман с русской девушкой, которой он посвятил песню Lidia a Mosca. В октябре 1985 Пупо, на волне популярности, впервые выступил в Союзе. И с тех пор приезжает сюда регулярно. Даже текущая политическая ситуация не помещала ему прибыть на фестиваль искусств""Славянский базар в Витебске". Хотя западные гости сегодня – в диковинку, как когда-то во время "железного занавеса".

"Путешествие было длинным, но нет преград, когда есть огромное желание!  – говорит Пупо. – Из Рима я прилетел в Стамбул, потом более пяти часов летел в Минск и еще три на машине до Витебске. На фестивале я уже в третий раз! Приехал просто потому, что уверен: мой маленький вклад в музыку будет очень полезен, чтобы во всем мире был мир".

Сегодня западные артисты опасаются ехать в Россию и Беларусь. Друзья и родные отговаривали и Пупо. "Мои сотрудники, мои коллеги, мои знакомые, даже моя семья – все говорили: "Будь там внимательным! Будь аккуратным!" Потому что когда есть такая ситуация, народ озадачен. Но я – человек свободный. И поэтому решил, что надо обязательно ехать!"

Многие жители Италии осторожно относятся к России и Беларуси. "Я знаю, очень много не хотят ехать сюда, но только не я! – уверяет Пупо. – Мои впечатления с конца 80-х прошлого века очень позитивные о всем постсоветском пространстве. И всегда у меня тут только положительные эмоции! А Витебск мне к тому же напоминает наш Сан-Ремо. Я тут, кстати, даже по магазинам и развалам ремесленников успел прогуляться и кое-что купить на подарки – сувениры из дерева, ковры".

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