Скудный урожай: три главные ошибки садовода

Даже опытные дачники иногда совершают неприятные оплошности

Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что большинство жителей нашей страны проводят максимальное количество времени на дачных участках. Для того чтобы радоваться богатому урожаю, нужно помнить о нескольких ошибках, которые могут пустить коту под хвост все труды огородника.





Переизбыток удобрений

Несвоевременное укрытие растений



Отсутствие планирования

Некоторым кажется, что чем щедрее рассыпать питательные вещества по грядке, тем богаче будет урожай. Однако это совсем не так. Переизбыток веществ, содержащихся в удобрениях, может сжечь растения и полностью уничтожить весь урожай. В этом случае лучше положить чуть меньше, чем перестараться.В этом вопросе также излишняя забота может пойти во вред. Некоторые стремятся поскорее закрыть растения в конце сезона, чтобы они не замерзли. Однако, если сделать это слишком рано, до наступления заморозков, в период потепления под пленкой может скопиться конденсат, что приведет к гниению культуры.Когда неопытный дачник засеивает грядки растением, он далеко не всегда задумывается о том, каким оно станет, когда вырастет. Зачастую культурам потом не хватает места, и они начинают болеть или вовсе погибают. Деревья, скорее всего, придется пересаживать, так как их корневой системе не хватит места. Также некоторые растения могут отбрасывать слишком большую тень, что погубит другие культуры.