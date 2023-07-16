Сезонное блюдо: готовим вкуснейшие кабачковые сэндвичи с сыром

Готовится просто!

Лето в самом разгаре, а значит, кабачки уже поспевают. Они молоденькие, сочные, свежие, а блюда из них можно сделать разные. Если оладьи вам уже надоели, то самое время приготовить вкуснейшие кабачковые сэндвичи с сыром. Деликатес можно подать даже на праздничный стол – в качестве горячей закуски.

Ингредиенты

Кабачок – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Полоски сыра – 2-3 полоски

Мука – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить все продукты: кабачки лучше взять одинаковые по размеру и толщине, а сыр – нарезанный тонкими пластинами. Овощи нужно нарезать равными по толщине полосками – примерно половина сантиметра, а сыр – по размеру полосок кабачка.

Подготовленные овощи отправьте в тарелку, посыпьте солью и оставьте на полчаса. В это время в миске взбейте два яйца, посолив и поперчив. Отжимаем кабачки от влаги и протираем бумажными салфетками.



Между двумя полосками кабачка поместите полоску сыра. Так у вас получится сэндвич, который нужно обвалять в муке, а потом опустить в яйцо. Все сэндвичи выложите на смазанный маслом противень и отправьте в духовку, которую нужно предварительно разогреть до 180 градусов. Готовим 20 минут, и ваше блюдо готово!

