Сезонное блюдо: готовим вкуснейшие кабачковые сэндвичи с сыром

Сезонное блюдо: готовим вкуснейшие кабачковые сэндвичи с сыром
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Готовится просто!

Лето в самом разгаре, а значит, кабачки уже поспевают. Они молоденькие, сочные, свежие, а блюда из них можно сделать разные. Если оладьи вам уже надоели, то самое время приготовить вкуснейшие кабачковые сэндвичи с сыром. Деликатес можно подать даже на праздничный стол – в качестве горячей закуски.

Ингредиенты

  • Кабачок – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Полоски сыра – 2-3 полоски
  • Мука – 3-4 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить все продукты: кабачки лучше взять одинаковые по размеру и толщине, а сыр – нарезанный тонкими пластинами. Овощи нужно нарезать равными по толщине полосками – примерно половина сантиметра, а сыр – по размеру полосок кабачка. 

Подготовленные овощи отправьте в тарелку, посыпьте солью и оставьте на полчаса. В это время в миске взбейте два яйца, посолив и поперчив. Отжимаем кабачки от влаги и протираем бумажными салфетками.

Между двумя полосками кабачка поместите полоску сыра. Так у вас получится сэндвич, который нужно обвалять в муке, а потом опустить в яйцо. Все сэндвичи выложите на смазанный маслом противень и отправьте в духовку, которую нужно предварительно разогреть до 180 градусов. Готовим 20 минут, и ваше блюдо готово!

Источник: АЙМКУК ✓ Надежный источник
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