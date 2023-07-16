Кошка стала мачехой для цыплят и умилила народ – видео

Усатая отнеслась к малышам, как к собственным деткам

Представители животного мира нередко нарушают законы природы. Часто друг с другом уживаются совсем разные зверьки, которые при обычном течении жизни должны быть лютыми врагами. Многие могут похвастаться отличными отношениями между домашними собаками и котами. Хотя, как известно, обычно они ни ладят.



Какое же удивление у публики вызвало семейство, в котором прекрасно сошлись кошка и маленькие цыплятки. Ни для кого не секрет, что обычно когтистые зверьки не прочь полакомиться нежным цыпленком, а то и целой курицей. Однако не в этом случае.



Судя по всему, вид маленьких пушистых комочков вызвал у кошки всплеск материнского инстинкта. Пушистая решила приютить очаровательных цыплят в своей лежанке. Кошка отогревала желтых пташек собственным телом и следила за тем, чтобы они находились в полной безопасности.





Такой милый видеоролик вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей. В комментариях люди делятся своими впечатлениями и поражаются тому, какой нежной и доброй оказалась хищница.

