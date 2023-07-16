Премьеру Израиля вставили имплант в сердце - СМИ

Премьеру Израиля вставили имплант в сердце - СМИ
Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich/www.globallookpress.com
Здоровье главы правительства так плохи, что кабмин перенес заседание

73-летний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пережил сложнейшую хирургическую операцию – в сердце ему имплантировали устройство, необходимое для мониторинга сердечной аритмии.

Специалист местного центра Иегуда Адлер указал, что медики таким образом надеются спасти главу правительства от самых фатальных последствий. Нетаньяху настоятельно рекомендовали свести к минимуму любую нагрузку – она может оказаться фатальной. 

Медики намерены выяснить с помощью устройства, чем вызвано плохое самочувствие премьера и какое отношение к этому имело обезвоживание со сбоем сердечных ритмов.

Израильские медиа же сообщают, что причиной госпитализации Нетаньяху стало обезвоживание. Канцелярия премьер-министра не давала пока что комментариев о проведенной имплантации. 

Днем ранее в канцелярии сообщили, что Нетаньяху находится в одном из израильских медицинских центров, где проходит необходимое обследование. Сам премьер заявил, что в проведенное на солнце время пил слишком мало воды. 

Конкретные причины медикам предстоит еще выяснить. Ведомство Нетаньяху уже перенесло заседание кабинета министров из-за состояния премьера по рекомендации врачей.

Источник: Yedioth Ahronoth ✓ Надежный источник
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