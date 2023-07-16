Твердая кожура и трещины: в каких случаях нельзя покупать дыню

Твердая кожура и трещины: в каких случаях нельзя покупать дыню
Фото: t.me/truekpru
Агроном плохого не посоветует

Агроном Елена Сальникова раскрыла главные признаки cпелой дыни, указав, что изначально необходимо осмотреть плод на предмет общей целостности – убедиться в отсутствии дефектов, мягких областей, которые легко можно проткнуть пальцем, а также плесени и трещин.

Спелая дыня, подчеркнула Сальникова, имеет всегда насыщенный и весьма приятный запах. Обращайте внимание на вес дыни.

"Плод должен быть немного тяжеловатым для своего размера. Это говорит о том, что он уже созрел. Поверхность дыни должна быть немного пружинистой", – указала Сальникова. 

Если же кожура чрезмерно твердая и плотная – плод еще не дозрел.

Источник: Спорт Экспресс ✓ Надежный источник
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