Твердая кожура и трещины: в каких случаях нельзя покупать дыню

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
888 новости
Агроном Елена Сальникова раскрыла главные признаки cпелой дыни, указав, что изначально необходимо осмотреть плод на предмет общей целостности – убедиться в отсутствии дефектов, мягких областей, которые легко можно проткнуть пальцем, а также плесени и трещин.
Спелая дыня, подчеркнула Сальникова, имеет всегда насыщенный и весьма приятный запах. Обращайте внимание на вес дыни.
"Плод должен быть немного тяжеловатым для своего размера. Это говорит о том, что он уже созрел. Поверхность дыни должна быть немного пружинистой", – указала Сальникова.
Если же кожура чрезмерно твердая и плотная – плод еще не дозрел.
Любопытной информацией поделился комбат
Особенно страдают отели класса "люкс", в которые никто не заселяется