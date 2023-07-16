Твердая кожура и трещины: в каких случаях нельзя покупать дыню

Агроном плохого не посоветует

Агроном Елена Сальникова раскрыла главные признаки cпелой дыни, указав, что изначально необходимо осмотреть плод на предмет общей целостности – убедиться в отсутствии дефектов, мягких областей, которые легко можно проткнуть пальцем, а также плесени и трещин.

Спелая дыня, подчеркнула Сальникова, имеет всегда насыщенный и весьма приятный запах. Обращайте внимание на вес дыни.

"Плод должен быть немного тяжеловатым для своего размера. Это говорит о том, что он уже созрел. Поверхность дыни должна быть немного пружинистой", – указала Сальникова.

Если же кожура чрезмерно твердая и плотная – плод еще не дозрел.