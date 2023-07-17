Назван эффективный способ борьбы с мухами

Назван эффективный способ борьбы с мухами
Муха. Фото: Vadim Nekrasov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Клейкая лента уходит в прошлое

Летом мухи могут знатно подпортить жизнь. Эти насекомые весьма назойливы, да еще и распространяют инфекции. В городской среде они летают по помойкам, а потом залетают в квартиры и садятся на тарелки, что опасно. 

Бороться с мухами можно при помощи москитных сеток, а также клейких лент и других средств. Но ленты выглядят в интерьере просто ужасно, поэтому есть другие методы борьбы с мухами. 

Оказывается, ловушку для мух можно приготовить самостоятельно, и это будет не менее эффективно, чем что-либо. Для этого понадобится литровая стеклянная банка, в которую нужно влить 300 мл уксуса и пару ложек жидкого мыла. Готовую смесь перемешать до появления пены и накрыть пленкой. 

В пленке нужно сделать дырки размером с муху, чтобы насекомое могло туда свободно попасть. Мухи обожают такую смесь и будут активно налетать в банку. А вот обратно насекомые уже не смогут выбраться. Такую емкость лучше всего ставить возле открытых окон или недалеко от входных дверей. 

Кроме того, есть множество других способов борьбы с мухами. Лаванда или лавандовое масло. В отличие от уксуса, запах лаванды еще и освежает воздух. Свежий базилик тоже не нравится мухам. Они будут избегать помещения с таким ароматом. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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