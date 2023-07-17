Виртуозное экскаватор-шоу пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума

Виртуозное экскаватор-шоу пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума
Фото: mos.ru
Коммунальщики продемонстрируют мастерство управления техникой

В олимпийском комплексе "Лужники" во время Московского урбанистического форума пройдет эскаватор-шоу – машинист теплоснабжающей организации Москвы ПАО "МОЭК" продемонстрирует, как управлять многотонной машиной.

Погрузчик предназначен для землеройных, строительных, ремонтно-восстановительных и погрузочно-разгрузочных видов работ. Задний ковш меняется на гидравлический молот, который вскрывает конструкции из железобетона. Машинист откроет ковшом стеклянную бутылку с газированной водой и разольет ее по стаканам. А далее разрежет ножом яблоко, закроет коробок со спичками зубом ковша и опустит груз на цепи в узкую трубу. На все уйдет не более пятнадцати минут.

Шоу будет проходить в "Лужниках" с 1 августа по 10 сентября. 

Специалисты из ПАО "МОЭК не останавливаются на достигнутом и постоянно повышают свою квалификацию, принимая участие в профессиональных конкурсах с демонстрацией мастерства управления коммунальной техникой.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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