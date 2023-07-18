Наглый пес превратил хозяйку в кресло – видео

Наглый пес превратил хозяйку в кресло – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверь использовал женщину, пока она спала

Домашние животные – бездонный источник удивительных историй. То, что иногда вытворяют любимые котики и песики, сложно выдумать. Каждый зверь имеет свой характер и привносит разнообразие в жизнь владельцев оригинальными выкрутасами. Настоящий фурор в интернет-пространстве устроил песик, который осуществляет весьма странные манипуляции по ночам.

Хозяйка хвостатого долгое время не могла понять, почему после полноценного сна все равно чувствует себя разбитой и не отдохнувшей. Женщина испытывала неприятные ощущения в зоне спины и не могла понять, откуда они. В конце концов, несчастная решила, что нужно поменять матрас. Ее постель перестала приносить ей удовлетворение сном. Однако перед этим женщина неожиданно решила проверить скрытую камеру.

В итоге выяснились весьма любопытные обстоятельства. Оказалось, что причина ее усталости заключается в ночных издевательствах, которые ей регулярно устраивает любимая собака. По какой-то причине каждую ночь крупный пес усаживается всей тушей на спину своей владелицы. Почему хвостатый решил использовать хозяйку в качестве кресла, остается загадкой. Именно давление огромной туши привело к тому, что у женщины стала сильно болеть спина.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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