Митинги в защиту «Бест Вей» прошли в 12 городах России

Митинги в защиту «Бест Вей» прошли в 12 городах России
Фото: "Утро.ру"
Пайщики протестовали против блокирования работы кооператива

16 июля в 12 городах России прошли митинги в защиту кооператива "Бест Вей": в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Иркутске, Ижевске, Кирове, Улан-Удэ, Чите, Барнауле, Чебоксарах, Абакане. В городах, где митинги не были согласованы местными властями, прошли собрания пайщиков в защиту кооператива: по данным активистов кооператива, они состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Тюмени, Белгороде, Краснодаре, Оренбурге, Саратове, Самаре, Уфе, Якутске, Сочи, подмосковных Химках, Лениногорске и Набережных Челнах Республики Татарстан, Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, Чайковском Пермского края, Сосновоборске Красноярского края, Зеленокумске Ставропольского края, Удачном Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Это уже вторая всероссийская протестная акция в защиту кооператива – первая прошла 15 февраля, в годовщину начала активных действий органов внутренних дел Санкт-Петербурга в отношении кооператива (он зарегистрирован в Санкт-Петербурге).

Пайщики, как заявляют организаторы одного из митингов, требуют защитить их от действий следствия: "Оно якобы спасает пайщиков от хищений и потому блокирует деятельность кооператива и арестовало его счета. На самом деле именно следствие не дает возможность ни приобрести ранее уже подобранную квартиру, ни вернуть деньги. Кооператив не может функционировать и проводить расчеты уже более года. При этом кооператив ни одним судебным актом не был признан незаконным, ни одна сделка с недвижимостью за более чем девять лет работы не была оспорена".

В своих выступлениях на митингах и собраниях пайщиков участники мероприятий рассказывали о том, какую поддержку оказал им кооператив в решении жилищной проблемы, выражали протест против действий органов внутренних дел Санкт-Петербурга и выражали поддержку кооперативу действующему Совету кооператива, избранному весной 2022 года.

"Десятки тысяч людей по всей России – а в кооперативе около 20 тысяч пайщиков плюс члены их семей, – возмущены действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга против кооператива, – заявил нам председатель Совета кооператива депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек, – Ведь по сути дела блокируется их собственное имущество, возможность им распоряжаться. Протесты обусловлены позицией невмешательства вышестоящих органов МВД, а также прокуратуры и Следственного комитета в ситуацию вокруг кооператива, который пытаются сделать крайним в уголовном разбирательстве в отношении другого юридического лица. Власть позицией невмешательства, нежеланием разобраться в ситуации, попустительством провоцирует общественное недовольство. Ей пора услышать людей".      

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