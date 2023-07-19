Чихуахуа-йог заставил народ задуматься о спорте – видео

Чихуахуа-йог заставил народ задуматься о спорте – видео
Фото: www.unsplash.com
Даже маленький песик следит за тонусом

В каждой семье, где живут домашние любимцы, есть огромное количество историй о выкрутасах пушистых товарищей. Каждый зверек обладает неповторимым характером и радует окружающих необычными забавными выходками. Песик-йог заставил народ от души посмеяться.

Судя по всему, крошка чихуахуа с особым вниманием относится к поддержанию тонуса собственного тела. Малыш устроил целое представление, занимаясь спортивными упражнениями. Маленький песик принял упор на все четыре лапки, затем перенес вес тела на передние конечности, удобно разместил голову на полу между лапками и замер в таком положении.



Необычный вид хвостатого удивил и рассмешил народ. В комментариях люди отмечают, что даже им иногда лень заниматься спортивными тренировками, но пример такого маленького песика, который ответственно подходит к вопросу физических нагрузок, заставляет их задуматься о том, что все же пора в зал. Забавный видеоролик набрал огромное количество просмотров и лайков. Йог-чихуахуа стал новой звездой интернет-пространства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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