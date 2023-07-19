В Москве разработали мобильное приложение "Мой ID" для хранения цифровых копий документов

Все удостоверения и паспорта у жителей столицы всегда будут при себе

ГКУ "Инфогород", подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, разработало приложение для смартфонов "Мой ID", где отображены сведения из всех основных документов пользователя: это российский и заграничный паспорта, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительское удостоверение, информация о домашнем животном.

Приложение уже доступно на ведущих платформах для скачивания. В нем отображены документы, доступные также в личном кабинете mos.ru. При этом пользователь может сам выбрать, какие документы он желает оттуда перенести в "Мой ID".

Приложение уже предлагает сохранить девять видов документов, уточнил замрук ДИТа Дмитрий Иванов. Речь, в том числе, идет и о московских идентификаторах личности – карта москвича, единый читательский билет и информация о питомцах, добавил он.

"Все сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях", – указал Иванов.