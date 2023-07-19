"Грузили мешки": Путин рассказал о неожиданном месте работы в молодости

Глава государства поделился личной информацией

Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, как в юности не боялся грубой мужской работы. Главнокомандующий нашей страны побывал на мероприятии, организованном площадкой АНО "Россия – страна возможностей".



В этом мероприятии также принимал участие финалист конкурса "Лидеры России" Илья Штокман. Мужчина рассказал присутствующим о своем пути к успеху. В тяжелые девяностые годы молодой человек решил попытать счастье за границей, куда уехал сразу после окончания высшего учебного заведения. Там он начинал с должности грузчика в булочной, но сумел дорасти до начальника проектов в крупной информационной компании.



Рассказ мужчины напомнил Владимиру Владимировичу его студенческие годы. Оказалось, что в юности главнокомандующий нашей страны подрабатывал грузчиком.

"Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили", – огорошил окружающих лидер нации.

При этом Путин добавил, что этот вид трудовой деятельности "не очень ему понравился".



