Забитый котом огромный пес вызвал сочувствие у людей – видео

Усатый оказался настоящим агрессором

Владельцы домашних животных могут бесконечно рассказывать истории о выкрутасах своих питомцев. Чаще всего необычные штуки выкидывают коты. Настоящей звездой интернет-пространства стал агрессивный котик, который держит в страхе крупную собаку. Поведение усатого удивило пользователей социальных сетей.



Но крупному белому псу действительно не позавидуешь. Несмотря на то, что мохнатый раз в 10 больше своего оппонента, коту удается держать его в постоянном напряжении и ужасе. Мелкий агрессор регулярно наносит точечные удары своему крупному противнику.



Владельцы пушистого семейства решили запечатлеть на видеокамеру один из таких боев. Хотя, скорее происходящее можно назвать жестоким избиением. Котик один за одним наносит собаке удары, а та лишь вздрагивает от ужаса. Хвостатая явно давно перестала сопротивляться. Агрессивный кот полностью подавил ее волю.





Интернет-пользователи в комментариях выразили сочувствие несчастной собаке. Многие признали, что сами побаиваются своих домашних котов, которые в любой момент могут вцепиться когтистыми лапами или острыми зубками в мягкое место.

