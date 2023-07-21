Кот-полтергейст перепугал народ – видео

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Многие жители России, да и других стран не представляют свою жизнь без домашних любимцев. Практически в каждой семье живут коты и собаки. Их появление всегда приносит новые впечатления в привычный ход вещей. Однако нередко домашние звери устраивают людям не самые приятные сюрпризы. Пристальное внимание публики привлек видеоролик с котиком, который чуть не стал причиной гибели любимого хозяина.
Ужасающий момент запечатлела видеокамера, которая записывала происходящее ночью. Владельцы котика мирно спали в своей постели. А вот мелкому террористу захотелось поиграть. Котик забрался на спинку кровати и решил посмотреть, какие предметы там есть. Особенно кота заинтересовал увесистый флакон с жидкостью.
По какой-то причине, котику захотелось сбросить тяжелый предмет вниз. По трагическому стечению обстоятельств флакон стоял практически над головой спящего мужчины. Когда увесистая штука полетела вниз и ударила его по лбу, на весь дом поднялся оглушительный крик. Очевидно, что мужчина испытал самые неприятные эмоции.
В комментариях люди отмечают, что после такого ночного приключения можно заработать инфаркт. На видео кот со светящимися глазами выглядит очень страшно. Будто бы какая-то нечистая сила заставила его покуситься на несчастного человека. Комментаторы очень порадовались, что мужчина остался жив. Другие выразили надежду, что кота не слишком сильно ругали за жестокую выходку.
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