Технологии цифрового моделирования сокращают сроки и затраты на строительство объектов реновации — Собянин

Технологии цифрового моделирования сокращают сроки и затраты на строительство объектов реновации — Собянин
Фото: mos.ru
Весь строительный процесс теперь как на ладони

В Москве возводят семь новостроек по программе реновации с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ). Благодаря нововведению жители столицы быстрее переселяются в новые квартиры, а город сокращает затраты на реализацию проектов, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ТИМ создают цифровую модель будущего объекта со всей необходимой информацией. Технологии делают доступным 3D-моделирование зданий с вариациями компоновки и анализом эксплуатации – иными словами, они позволяют найти оптимальное решение.

"В итоге весь строительный цикл видно как на ладони", – пояснил Собянин. 

Первый дом для реновации уже ввели в эксплуатацию в  Метрогородке. Квартиры в нем в 2023 году получат больше 2 тысяч человек. В настоящее время в городе проектируется около 200 различных объектов по этой программе.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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