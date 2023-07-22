Полезен ли бокал красного вина перед сном

Полезен ли бокал красного вина перед сном
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный врач поделился простыми лайфхаками по ведению здорового образа жизни

Понимание и стремление к здоровому образу жизни являются фундаментальными принципами для достижения успеха как в карьере, так и в личной жизни. Российский кардиохирург, доктор медицинских наук Леонид Бокерия, который славится своими золотыми руками и научной деятельностью, поделился своими ценными советами и опытом в интервью, где он акцентировал внимание на необходимости приложения усилий для достижения крепкого здоровья и активного долголетия.

Одной из главных точек здорового образа жизни, которую подчеркнул Бокерия, является умеренное ограничение потребления пищи. Врач советует не отказываться от пищи, но и не злоупотреблять ею. Это важно для поддержания оптимального веса и нормального функционирования организма.

Второй важный аспект, который подчеркнул доктор Бокерия, – это физическая активность. Он призывает людей включать в свою жизнь физические упражнения, но одновременно предостерегает от занятий профессиональным спортом.

Он отметил, что для поддержания здоровья очень важно отказаться от вредных привычек, в частности курения и алкоголя. Сам кардиохирург полностью отказался даже от вина, развенчивая миф о том, что бокал красного вина каждый вечер полезен для сердечно-сосудистой системы.



Таким образом, Леонид Бокерия становится примером для подражания и показывает, что здоровый образ жизни доступен каждому, кто готов приложить усилия.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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