Андрей Воробьев: три подмосковных муниципалитета победили в Восьмом Всероссийском конкурсе благоустройства городов

Подмосковные Егорьевск, Хотьково и Кашира стали победителями Восьмого Всероссийского конкурса благоустройства городов. Общая сумма выделенных для регионов грантов за всё время превысила 3 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство и преображение исторических городов являются визитной карточкой региона.

"Сегодня проходит подведение итогов конкурса по малым городам и историческим поселениям. Мы участвуем в нем уже 8-й раз. Как все знают, благоустроенные набережные, центральные улицы исторических городов стали визитной карточкой многих подмосковных территорий. Мы вкладываем много сил в эту работу и очень ценим поддержку, которую оказывают президент и правительство", – прокомментировал губернатор Московской области.

На прямом включении из Дальнего Востока министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в свою очередь, сообщил, что Егорьевск, Хотьково и Кашира получат в общей сложности 270 млн. рублей на реализацию проектов.

Подмосковные Истра и Дубна были отмечены благодарственными письмами. Всего в регионе уже реализованы 23 проекта. Позитивные изменения почувствовали более 2, 5 млн. человек. В ближайшее время планируется открыть еще 4 пространства в разных районах Подмосковья, добавил Хайкин.

В Егорьевске победу одержали сквер "60 лет Победы" и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина. Для реализации проектов выделен грант в размере 100 млн. рублей. Здесь планируется повысить уровень функциональности, обустроить новые молодежно-спортивные и детские зоны и новые площадки для отдыха.

В Хотьково в рамках проекта будут благоустраивать Центральную площадь. Грант составил 90 млн. рублей.

В Кашире победили проекты обустройства исторической части города и общественных территорий. Грант городу составил 80 млн. рублей. Проект будет направлен на создание музея под открытым небом и реализацию концепции "съедобного города".

