Радость будет горькой: что Ванга увидела в конце СВО

Болгарская ясновидящая оставила пугающее предсказание

Ванга является одной из самых мистических и авторитетных фигур в истории ясновидения. Многие ее предсказания сбылись, что и заработало болгарской ясновидящей репутацию настоящего медиума. За много десятилетий до последних событий пророчица увидела, что эти годы станут настоящим испытанием для России. Более того, 2023 год окажется одним из самых тяжелых для нашей страны.



Ванга предсказала, что конфликтная ситуация, за которой будет следить все международное пространство, продлится два года. Болгарская ясновидящая предвидела, что все начнется с сильных морозов, а завершится в жаркий период.



По мнению толкователей, которые посвятили изучению прогнозов Ванги немало лет, это предсказание может относиться к лету текущего года либо к осеннему периоду. В любом случае развязка конфликтной ситуации должна произойти в самое ближайшее время.



Более того, болгарская ясновидящая подчеркивала, что Россия победит, но победа будет очень горькой. Ванга отмечала, что наряду с ликованием нашей стране придется испытать горечь. Победа в противостоянии достанется России нелегко. Учитывая, что нашей стране приходится бороться практически со всем коллективным Западом, очевидно, что победу придется добывать с большим трудом.

