Матвей Северянин: честные отзывы о российском рынке кадров

Кто и что мешает нам зарабатывать больше и жить лучше

"Вкалываю без передышки, а денег все равно не хватает". "Одноклассник-троечник строит дом, а я со своим красным дипломом живу в съемной двушке". "Старался, образование получал, а работу не найти". Мы решили выяснить, из-за чего одни люди добиваются успехов, а других преследуют неудачи в карьере, и что сделать, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Для этого мы пригласили на разговор Матвея Северянина: предпринимателя, писателя, преподавателя, который с 17 лет работает сам и нанимает других, собирает отзывы своих сотрудников и выпускников – как в реальном секторе, так и в формате удаленной работы через интернет. Через школу онлайн-профессий Матвея в год проходят по 3 тыс. человек, многие из которых начали зарабатывать в сети суммы в разы выше зарплат по региону. Наблюдая за ними, он смог сделать кое-какие полезные выводы.

Утро.ру: Столько людей смогли найти достойные вакансии онлайн или попасть в вашу команду, хотя многие родом из обычных семей в небогатых регионах, где плохо с работой. Что общего у тех, кому это удалось?

Матвей Северянин: На первый взгляд, все такие разные. Дядя Сережа много лет работал на железной дороге, а в прошлом месяце поменял жизнь, переехал из Горно-Алтайска в Казань, трудится у нас в отделе продаж. За прошлый месяц получил 95 тыс. рублей. Есть парень, 20 лет, за всю жизнь преуспел только в компьютерных играх. Научился видеомонтажу, работает у нас, зарплата 70-80 тыс. рублей.

А есть наша выпускница, девушка из Костромы с ДЦП. Печатает буквально одним пальцем. Но ей это не помешало пройти нашу программу поддержки молодых авторов Telegram, и, применив полученные знания, завести на этой платформе канал с анекдотами, раскрутить его до некоторой популярности и продать за 20 тысяч. Месяц простой, но регулярной работы по 2-3 часа в день. Человек редкого упорства, отсюда и результат.

Пожалуй, это их всех и объединяет. Дисциплина.

Вся работа в интернете сводится к умению сидеть дома за компьютером и нажимать нужные кнопки. Заработать при этом 60-100 тыс. рублей может кто угодно.

У: Сильное заявление! Без специального образования, без опыта? Что же мешает всем желающим найти такую работу?

М. С.: Прежде всего, неосведомленность. Для многих людей открытие, что в сети много честной хорошо оплачиваемой работы. Чтобы работать копирайтером, достаточно уметь связно грамотно излагать свои мысли и сдавать заказы в срок. Не обязательно переучиваться на филолога. Для того, чтобы вести аккаунты брендов в соцсетях, быть менеджером у популярного блогера или монтировать видео на YouTube, нужны только прикладные знания базовых принципов профессии и необходимых программ. Это можно освоить за месяц, и переходить к практике – сразу за деньги. Именно этому мы и обучаем.

Мы всегда даем простые алгоритмы. Шаг за шагом. Но есть люди, кому хватает самоконтроля, чтобы следовать маршруту, а есть такие, кто сдается на первом же шаге, потому что ждали, что им не удочку дадут, а сразу рыбу. Когда оказывается, что секрет один – сесть и работать, они сердятся, обзывают Матвея Северянина обманщиком, отзывы строчат в интернете. Бесплатно. А могли бы там же деньги зарабатывать, на написании тех же отзывов про разные товары и услуги.ъ





У.: Выходит, люди с маленькими зарплатами – лентяи?

М. С.: Не всегда, но часто это так. Если человек что-то пробует, у него не получается, но он анализирует ошибки, читает книжку по теме, разбирается, находит опытных людей, задает им вопросы, получает объяснения, пробует снова – в итоге у него получится. По-другому не бывает. Если, конечно, у вас нет задачи в 45 лет стать чемпионом мира по настольному теннису. Но если ставить реальную цель – почему нет?

У.: Но как мотивировать себя продолжать пытаться, если сразу не получается?

М. С.: Люди путают причину и следствие. Думают, что мотивация движет нас вперед. Но наш мозг работает иначе. Сначала – действие. И только если что-то получилось – это запоминается, как опыт успеха. Именно этот опыт дает нам веру в себя для дальнейших шагов. Мотивацию. Все мы в детстве научились ходить, говорить и пользоваться столовыми приборами по этому принципу. Ни у кого не получалось с первого раза. А вот демотивировать человека, напротив, очень легко, и многим в достижении успеха мешает окружение.

У.: Что вы имеете в виду?

М. С.: Некое привычное общество вокруг, часто довольно ленивое и консервативное. Интересы ограничены домом и работой, из развлечений – бутылка пива перед телевизором, интернет использовать умеют только для развлечения. На любую идею ответ один: "Ничего у тебя не выйдет!" А мы, люди, животные социальные, нам важно быть такими же, как все. В такой среде мы и сами теряем интерес к жизни, к развитию.

У.: Где же брать какое-то особое окружение? Стремиться в крупные города?

М. С.: Если есть возможность и желание – почему нет. Хотя бы приезжайте иногда к нам на мероприятия. У нас клубы по интересам в Казани, Ярославле, Кирове, Томске. Там иногда тематические лекции, чаще – просто настольные игры. Но всегда общение с теми, кто поддержит ваши стремления словом и делом.





У.: Вернемся к дисциплине. Есть какие-то практические советы для продуктивности?

М. С.: Полезно почитать книгу Тома Рата "Максимальный заряд": станет понятно многое о том, как на вас влияют банальные внешние факторы, вроде освещения и режима питания. Например, проанализируйте, когда вам легче работать – утром или вечером. И самые сложные и важные дела старайтесь делать именно в это время суток. Возможно, вам вовсе не обязательно вставать в 5 утра, как советуют бизнес-тренеры.

Книжки Матвея Северянина тоже хвалят, отзывы хорошие, но себя цитировать нескромно.

Еще люди часто обманывают самих себя. Весь день суетился, как белка в колесе, а толку ноль – бывает? Нужно разобраться с этим. Влиять можно только на то, что вы ясно видите и можете сосчитать.

Есть классная техника "Pomodoro", все ее знают: чередовать 25 минут работы и 5 минут отдыха в течение всего дня. Можно упростить: я ставлю таймер, и каждый раз, когда отвлекаюсь на перекусы и перекуры, останавливаю его. Задача – набрать чистые 5 часов работы в день. Получается гораздо эффективнее, чем высиживать обязательные 8 часов в ожидании конца рабочего дня, половину из которого вы прокрастинируете.

У.: Многие склонны приписывать черты лени и пассивности именно русским людям: вспоминают сказку про Емелю на печи. Справедливо?

М. С.: Нет, конечно. Я вижу каждый день людей с горящими глазами, которые приходят к нам учиться, приезжают на мероприятия. Это те россияне, которые хотят достойно жить в родной стране и помогают ее развитию, а не бегут за лучшей жизнью. А уж если сравнивать страны... Испанская "маньяна", стремление откладывать все на потом – это же их культурное достояние.

Или вот пример: в доминиканском отеле в моем номере прорвало трубу, ночью. Я сам перекрыл стояк, а потом долго добивался решения этой экстренной проблемы от администрации отеля. Спустя три часа пришел работник, и… поставил табличку "Осторожно, скользко". Утром жаркое солнышко само высушило кафельный пол в моем номере, а умываться пришлось в душе у бассейна. В России такое представить себе невозможно.

У нас вообще очень трудолюбивые люди. И очень способные. А дисциплину можно натренировать.