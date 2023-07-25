Бесконтактный бой котов заставил публику содрогнуться – видео

Усатые поразили народ

Наблюдать за домашними животными можно бесконечно. Коты и собачки регулярно удивляют своих хозяев и окружающих всевозможными выкрутасами. Животные никогда не задумываются о том, как они выглядят, и что думают окружающие. Поэтому интернет-пространство пестрит огромным количеством забавных видеороликов с братьями нашими меньшими.



Большой ажиотаж в социальных сетях произвело видео с двумя необычными котами. Пушистые, судя по всему, что-то не поделили. Поэтому они решили устроить публичные разборки. Удивительно, но коты оказались виртуозами бесконтактного боя. Забавный видеоролик с противостоянием усатых наделал шума в социальных сетях.



На кадры попал момент с необычным появлением агрессивного котика. Малыш вальяжно выходит из-за угла и тут замечает своего противника. Кот совершает виртуозный взмах лапами и всем телом устремляется в воздух. Затем он приземляется в нескольких сантиметрах от противника. Однако бесконтактный удар достиг своей цели.





Даже на расстоянии котик-ниндзя сумел поразить усатого врага. Второй кот завалился на спину и в ужасе отполз назад. Таким образом, чтобы одержать победу, мощному коту даже не потребовалось приближаться к своему сопернику. Бесконтактный бой удивил интернет-пользователей.

